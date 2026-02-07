衆議院選挙の投票日を前に、静岡県熱海市の初島では2月7日、繰り上げ投票が実施されました。 【写真を見る】衆院選投票日を前に静岡県の離島で繰り上げ投票＝熱海市・初島 熱海市の初島は静岡県内唯一の離島で、選挙の際、悪天候などで投票箱を運ぶ船が欠航すると開票に間に合わなくなる恐れがあることから、通常より1日早く繰り上げ投票が行われています。 島での繰り上げ投票は2月7日午前7時から始まり、有権者が一票を投じて