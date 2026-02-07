日本付近は強い冬型の気圧配置となり、この週末は各地で雪となるでしょう。日本海側は、北海道から山陰にかけて断続的に雪で、さらに積雪が増えそうです。日本海側だけでなく、東日本から西日本の太平洋側でも雪となる所があるでしょう。既に関東には雪雲や雨雲が流れ込んでいて、夜は雪の範囲が広がる見込みです。あすにかけて積もる所もあるでしょう。気温です。最高気温はきのうより大幅に低く、きょうは再び真冬の寒さとなるで