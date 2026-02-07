7日未明、新潟市中央区内の飲食店で、代金を支払う意思も能力もないのに酒の提供などを受けたとして、無職の56歳男が現行犯逮捕されました。詐欺で現行犯逮捕されたのは、新潟市西区の無職の男(56)です。男は7日午前2時半すぎ、一人で訪れていた新潟市中央区内の飲食店で、代金を支払う意思も能力もないのに、ウイスキーハイボールなど（代金合計3万3400円相当）の提供を受けました。店舗から警察に通報があり、男は臨