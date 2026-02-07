俳優の遠藤憲一が７日、都内で映画「パンダのすごい世界」（ビボ・リャン監督）の公開記念舞台あいさつに出席した。中国・四川省にのジャイアントパンダ保護研究センターを舞台に、パンダの一生に迫るドキュメンタリー。遠藤は日本語版のナレーションを担当し、アフレコを「ほんわかしたムードを壊さないことに集中した」と回想。「大丈夫でしたか、ナレーション？」と聞くと、場内からは温かい拍手が起こった。先月２７日、