演歌歌手の水森かおりが恒例の“ご当地ソング”として３月３１日に「恋の終わりの名古屋にひとり」をリリースすることが決まった。全国津々浦々の名所を舞台にした恋愛模様を描いてきた水森のご当地ソングシリーズ。今回は、２００３年にＮＨＫ紅白歌合戦初出場の知らせを受けたという名古屋で、「名古屋」＝「尾張」＝「終わり」にかけて好きな人と別れてしまった切ない心情を表現した曲となっている。昨年リリースした「大