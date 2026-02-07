アイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」の“みりにゃ”こと大谷映美里が大人びた雰囲気のショットを披露しファンを虜にしている。７日までに自身のインスタグラムを更新した大谷。「おねーさん！美容院で可愛くしてもらったよ今の髪色は透明感が出るグレージュだよ〜〜エクステ付けない生活始めてから１ヶ月くらいなんだけど地毛がすごい伸びた感じする！！嬉しい顔周りも整えていただいたよこの巻き髪かわいいよね」とつづり