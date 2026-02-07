横浜ＦＭは７日、１月１９日から２９日にかけて行われた春季トレーニングキャンプ中に負傷したＭＦ鈴木冬一が、宮崎県内の病院で検査を受け、左膝外側半月板損傷と診断されたことを発表。その後、経過観察を続けていたが、２月６日に神奈川県内の病院にて手術を行ったことも合わせて発表した。全治は６か月の見込みとなっている。京都から加入した昨季は主に左サイドバックで起用され、２３試合に出場していた。