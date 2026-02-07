高市政権は高い支持率を維持し、国民の期待も大きい。高市政権が掲げる「高圧経済」による危機管理投資など、官民連携で進める積極的な投資戦略はよく練られている。 危機管理投資の観点では、副首都構想を軸に、東京の不測事態に備える体制づくりが重要だ。これは連携している維新との文脈に使われる。世界的にも安全保障や経済安保環境は厳しさを増し、政府主導で臨む必要性は高い。また、民間設備投資が低迷したままでは、