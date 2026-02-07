『それでも天を敬い、人を愛す。』大田嘉仁 著ビジネス社定価1980円（税込）  30年近く側近として仕えた著者が語る、これまで描かれなかった京セラ創業者・稲盛和夫氏の素顔とは？ 『弘兼流人生は後半戦がおもしろい』弘兼憲史 著中公新書ラクレ定価1012円（税込）  100年時代を走り抜ける中高年必読の弘兼流・人生訓。中高年がこれからの人生を豊かに生きる秘訣が満載。