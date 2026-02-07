3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場するブラジル代表のロースターに入った阪神の通訳・伊藤ヴィットル氏が沖縄・具志川キャンプのケース打撃で遊撃について軽快な動きを披露した。ユニホームを着た選手たちとともに伊藤ヴィットル氏は上下黒のジャージ姿で遊撃の位置に。長坂の放った遊ゴロを処理し二塁・佐野とのコンビで併殺を完成させるなどボールを追った。伊藤ヴィットル氏は22年ま