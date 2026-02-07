阪神の新外国人カーソン・ラグズデール投手（27＝前ブレーブス）とイーストン・ルーカス投手（29＝前ブルージェイズ）が7日、宜野座キャンプでブルペン入りした。岡田彰布オーナー付顧問（68）や藤川監督が見守る中、ラグズデールは坂本を相手に変化球中心に47球、ルーカスは伏見を相手に変化球を交えて25球を投じた。両投手ともに終了後、藤川監督と笑顔で会話する場面が見られた。