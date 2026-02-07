広島の日南春季キャンプ第2クール3日目の7日、今春初のシート打撃が行われた。大瀬良、床田、森下ら主力投手が次々と登板する中、育成野手の存在感が際立った。昨秋育成ドラフト1位で背番号124の小林結太捕手（21＝城西大）が、午前の部では最多となる3安打を放った。1打席目に床田のカーブを右前に運ぶと、鈴木から中前打、玉村からは右前打をマークして3打数3安打とした。育成選手の活躍に客席から大きな拍手が送られた