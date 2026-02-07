ミラノ・コルティナオリンピック™が開幕しました。開会式は4つの地域で開催され、聖火もオリンピック史上初めて2か所で同時に点火されました。記者「まもなく開会式が行われるサンシーロスタジアムですが、多くのお客さんがゲートの中へと入っていきます」日本時間の7日未明にミラノで行われた開会式には、7万人以上が詰めかけました。開会式のテーマは「ハーモニー（調和）」。平和を祈るメッセージが込められていて、核兵