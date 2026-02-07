開会式を前に、日本選手団の熱い戦いがすでに始まっています。フィギュアスケートの団体では、日本が初日2位と好スタートです。初の金メダル獲得を目指す日本は、アイスダンスのリズムダンスで吉田唄菜選手（22）と森田真沙也選手（22）の“うたまさ”ペアが自己ベストに迫る演技を見せ、勢いを付けました。二番手は三浦璃来選手（24）と木原龍一選手（33）の“りくりゅう”ペア。ガッツポーズも飛び出す最高の演技で世界王者の貫