女子１次リーグＢ組で６日、日本はフランスを３―２で下し、白星発進。同点で迎えた第３ピリオド、ＦＷ伊藤麻琴（トヨタシグナス）のシュートで勝ち越し、ＦＷ前田涼風（道路建設）が追加点を挙げ、反撃を１点に抑えて逃げ切った。「勝って波に乗れたと思う」…ＦＷ前田涼風日本（スマイルジャパン）が接戦を制した。序盤から優勢に試合を進めたが、緊張からか、以前の対戦で快勝したフランスにやや苦戦した。同点で迎えた第３