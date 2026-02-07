北海道江別市で6日深夜、住宅が燃える火事があり、建物から性別不明の1人の遺体が見つかりました。6日午後11時50分ごろ、江別市向ケ丘の一般住宅で火事がありました。この家に住む女性から、「居間から出火」と消防に通報があったということです。火はおよそ5時間後に消し止められましたが、建物内部からは性別不明の1人の遺体が見つかりました。この家には80代の母親と50代の娘が2人で暮らしていて、娘は意識がある状態で病院に搬