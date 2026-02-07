グラビアアイドルの三田悠貴（27）が7日、自身のインスタグラムを更新。グラビアショットを投稿した。「発売中の#EXMAX 3月号にて掲載されてます」と報告。「ハワイで撮影したDVDのアザーカツト！！お気に入りは…沢山みてください」とつづり、布面積小さめな白いビキニ水着姿をアップした。また、別の投稿では、軽トラックで精米所を訪れる動画を公開。「ジジ腰が悪いもんで帰ってきたらいつも一緒に米つきにきてる動画いっぱ