今回は、単身赴任中の夫に暴言を吐かれ、積もった怒りが爆発した結果についてのエピソードを紹介します。反抗期の息子の姿を見た夫が…「私は2人の子を育てる母親です。夫は単身赴任中で、たまにしか家に帰ってきません。まぁでも夫は家庭に無関心な人なんで、家にいてもいなくても同じですが……。そんなある日、夫が久々に単身赴任先から帰宅しましたが、反抗期まっさかりの息子の様子を見て、『普段からあんなひどい態度なのか