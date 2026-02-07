◇プロ野球・ロッテ1軍春季キャンプ 第2クール3日目(7日、宮崎・都城市)春季キャンプの第2クール3日目がスタートしているロッテの1軍キャンプ。メイングラウンドでは、今回の春季キャンプでは初となるLiveBPが行われました。投手としては、昨季初完封を達成した木村優人投手や2年目の廣池康志郎投手など注目投手が続々登板。これを新キャプテンのソト選手や西川史礁選手などが迎え打ちました。ネットの後方ではサブロー監督や、臨