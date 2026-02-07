【「温活」特集ダイジェスト】 「BCN＋R」では、時季ごとにテーマを決めて特集として取り上げています。今回のテーマは「温活」。1月15〜28日の期間、パーソナル暖房で叶える冬の温活について紹介しました。ここでは、それぞれの記事を少しだけ、お見せしますね。●布団そのものをあたためる冬の夜、布団に入った瞬間の「ヒヤッ」。あの感覚、誰もが経験したことがあるはずです。足先が氷のように冷たくて、なかなか寝付けない。