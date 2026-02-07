ドジャースのマーク・プライアー投手コーチが6日（日本時間7日）、米ポッドキャスト番組『ドジャース・テリトリー』に出演し、先発ローテーション入りが期待される佐々木朗希投手について、「今年は完全な姿を見ることができるだろう」とし、覚醒のシーズンになると主張した。 ■昨季は「試練の1年だった」 ルーキーイヤーの昨季は山あり谷ありだった