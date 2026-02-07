巨人・山口寿一オーナーが7日、宮崎1軍キャンプを視察。練習前にナインに訓示した。「今年は年明けのスタッフミーティングで、阿部監督が新しいジャイアンツをつくる、勝利と育成の両立というのは大変難しいけれども、それにチャレンジする、と宣言して始まりました。そういう意味では、ここにいる全員が横一線、全員が等しくチャンスがあると思います。このように、全員に大きなチャンスがある年というのはめったにないと思う