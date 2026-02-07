【ワシントン＝池田慶太】米共和党のトランプ大統領は５日夜、自身のＳＮＳで、黒人初の米国大統領に就いたオバマ元大統領（民主党）とミシェル夫人を類人猿に見立てた人種差別的なアニメーション動画を投稿した。身内の共和党内からも反発が上がり、翌日に削除したものの、非難の声は広がり続けている。投稿したのは、２０２０年大統領選で不正が行われたとする陰謀論に関する映像。この終盤に、オバマ夫妻の顔とゴリラやオラ