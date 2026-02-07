爆発のあったイスラマバードのモスクの外で警備に立つ治安要員/Farooq Naeem/AFP/Getty Images via CNN Newsource（CNN）パキスタンの首都イスラマバードのシーア派モスク（イスラム教礼拝所）で6日、金曜礼拝中に自爆テロが発生し、当局によると少なくとも31人が死亡、169人が負傷した。これは2023年1月に北西部ペシャワルのモスクで100人以上が死亡した爆発以来、同国で最悪の攻撃となった。「礼拝を始めたばかりの時に銃声が聞