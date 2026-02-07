お笑いタレントのやす子（27）が7日、都内で初の著書「靴下はいつもあべこべはい〜」（主婦と生活社）の発売記念イベントに出席した。うまくいかなくても前へ進み続けられる人生術を伝える一冊。一昨年8月にやす子に対する不適切投稿で活動休止し、昨年11月にプロレスラーとしての再出発を発表したフワちゃん（年齢非公表）へのメッセージを求められると、持ち前のサービス精神で対応。「めちゃくちゃ全力で応援してます」と笑