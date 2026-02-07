俳優五頭岳夫（ごづ・たけお、78）が初の著書「生涯現役」（游藝舎）を出版する。一昨年のNetflix「地面師たち」で地主になりすますホームレス役で強烈なインパクトを残し、76歳にして注目を浴びた。五頭は1948年（昭23）に新潟県に生まれた。高校卒業後に上京して、23歳で演劇の世界へ入り舞台俳優として活動した。40代を迎える頃に顎骨（がっこつ）骨髄炎になり、左下あごを切除して金属プレートを入れた。さらに胃がんによって