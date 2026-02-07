静かに進む旅の中で、たしかに積み重なっていく感情がある。第1期の放送後、世代を超えて多くの人に届いた『葬送のフリーレン』。続く第2期では、フリーレン・フェルン・シュタルクの“3人の旅”がより濃密に描かれていく。そんな物語の核心に寄り添う市ノ瀬加那と小林千晃に、第2期を迎えた今の気持ち、忘れられないシーン、そして互いのキャラクターの距離感の“変化”について話を聞いた。【写真】市ノ瀬加那＆小林千晃、イン