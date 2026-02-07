モデル・タレントの谷まりあが5日、自身のInstagramを更新し、ゴージャスな金色のドレス姿を公開した。【写真】谷まりあ、無防備すぎる背中！ドレス姿がきらびやか（全10枚）同日、その年のビューティートレンドを象徴する著名人やアイテムを表彰する「Beauty of the year 2026」発表会が開催され、谷はアイ部門を受賞した。谷はInstagramで「タレント部門、アイ部門を頂きました」と報告し「今年も内側から輝けるようにた