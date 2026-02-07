米総合格闘技イベント「ＵＦＣファイトナイト」（７日＝日本時間８日、ネバダ州ラスベガス）の公式計量が行われ、フライ級６位のアミル・アルバジ（３２＝イラク）と対戦する同８位の堀口恭司（３５）が快勝を誓った。試合前日の計量を堀口は５７・１５キロでクリア。５６・９３キロだったアルバジと視線を交錯させた。昨年１１月に３ラウンド一本勝ちしたタギル・ウランベコフ（ロシア）戦に続く?連戦?となるが「自分はケガさ