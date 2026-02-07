冬野心央が主演を務める、スーパー戦隊シリーズ49作目『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（テレビ朝日系／毎週日曜9時30分）の最終話「我ら、ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー！」が、あす2月8日に放送。あらすじと場面写真が公開された。【動画】吠がテガソードに告げる“願い”とは？最終話予告本作は、これまでのスーパー戦隊の中でも、最高最強の《ナンバーワン》を目指し、子どもたちに圧倒的な人気のある動物や恐竜＝