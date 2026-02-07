参政党の神谷宗幣代表が2026年2月6日にXを更新し、自身がもらったという「小学5年生」からの手紙のやらせ疑惑を否定した。「がんばってください。小5より」発端となったのは、神谷氏が5日にXで「先ほどの京都で小学5年生にもらいました」として公開した自身宛ての手紙。そこには「今日はじめてえんぜつを見た小5です」「参政党のせいさくは全部すきです。家では神谷さんのまねをしています」とつづられていた。また、手紙の中央に