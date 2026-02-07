神戸マラソン実行委員会はこのほど、「神戸マラソン２０２６」を１１月１５日に開催することを発表した。同大会は２０１１年にスタートし、今年で１４回目を迎える。昨年１１月の大会から、神戸市役所前をスタート、明石市大蔵海岸で折り返し、神戸ハーバーランドでフィニッシュするコースに大幅変更。神戸のウォーターフロントや明石海峡大橋などの景観に加え、高低差が少なく、多くの参加ランナーから好評の声があったという