フィギュアスケート団体がスタートミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦は6日、開会式に先立って行われ、2種目めのペア・ショートプログラム（SP）で“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一（ともに木下グループ）組が世界王者として熱演した。2人の凄さを象徴するシーンを五輪公式Xが公開し、ファンの驚きを誘っている。美しく飛んだ。五輪公式Xが2人の演技を象徴する場面として選んだのは、木原が三浦を右腕一