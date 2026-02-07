２月７日の京都４Ｒ・３歳新馬（ダート１８００メートル＝１６頭立て）は、三浦皇成騎手が騎乗した９番人気の伏兵、アレンスター（牡３歳、栗東・庄野靖志厩舎、父リオンディーズ）が好スタートからハナに立つと、そのまま後続との差を広げて勝利した。８馬身差の２着に２番人気クリュギスト（松山弘平騎手）が入り、さらに半馬身差の３着に８番人気のアキノビューティー（鮫島良太騎手）が入った。勝ちタイムは１分５３秒８（良