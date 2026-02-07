ヨコオデイリーフーズが運営する「こんにゃくパーク」は、2026年春夏の新商品として、『ミニこんにゃくゼリー』17アイテムおよび『スティックシャーベット』10アイテムの新ラインアップを2026年2月1日より発売しました。個包装で持ち運び・シェア・保存がしやすく、国産果汁を使用した味わいで毎日取り入れやすいデザートとして人気のシリーズです。2026年春夏は、従来の特長はそのままに、サイズバリエーションを拡充しました☆&#