日本の伝統食「こんにゃく」を楽しく体感する施設こんにゃくパークは、2026年春夏の新商品として、「ミニこんにゃくゼリー」17アイテムおよび「スティックシャーベット」10アイテムの新ラインアップを2026年2月1日より発売しました。個包装で持ち運び・シェア・保存がしやすく、国産果汁を使用した味わいが特徴のデザートシリーズです。2026年春夏は、従来の特長はそのままに、サイズバリエーションを拡充しました。 こんにゃ