スマートフォンゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド』の世界観を体感できる展覧会「ディズニー ツイステッドワンダーランド展│Seasonal Memories」が、3月6日から東京・六本木ミュージアムで開催される。本日2月7日正午より、全日日時指定制チケットの一般発売がスタートした。【画像】来場者特典のホログラムカードや展覧会オリジナルグッズ本展は、ディズニー作品の悪役“ヴィランズ”にインスパイアされたキャ