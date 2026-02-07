国連安全保障理事会の北朝鮮制裁委員会（1718委員会）は6日までに、北朝鮮向けの人道支援事業17件について、国連制裁の適用除外を認めることを全会一致で決定した。複数の外交筋が明らかにした。医療、栄養、衛生分野を中心とする支援が対象で、北朝鮮国内の深刻な人道状況を踏まえた対応とされる。承認されたのは、国連児童基金（ユニセフ）や世界保健機関（WHO）、欧米や韓国の非政府組織（NGO）が実施する医薬品供給、栄養改善