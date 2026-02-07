2月6日、おのののかがInstagramを更新した。【写真】塩浦選手も映った写真も公開おのは、自身のInstagramアカウントにて、「夫が良いカメラで撮ってくれて 娘がハートで可愛くしてくれた写真 笑」「そういえば 会う人みんなに髪の毛伸びたねって言われる」「うん、伸びた」とコメントし、夫の塩浦慎理選手（水泳）が撮影したという娘との2SHOTや、塩浦選手との鏡越しの笑顔SHOTなどを掲載した。おのは、2020年9月に塩浦選手と結婚