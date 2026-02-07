あす（8日）投開票が行われる衆議院議員選挙で、きのう（6日）までの期日前投票の投票者数が、岡山・香川ともに前回を上回ったことがわかりました。 【写真を見る】【衆議院議員選挙】6日までの期日前投票の投票者数岡山・香川とも前回を上回る このうち岡山県の期日前投票の、きのう（6日）までの投票者は31万1445人で、前回の同じ時期に比べて3万8011人多くなり、伸び率は1.14倍となりました。 投票者数は今月1日までの時点