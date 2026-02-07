漂流するごみの実態を知り海ごみ問題への関心を高めようと、中学生たちが用水路の清掃活動を行いました。 【写真を見る】「海ごみを防げ」中学生が用水路でごみ回収海ごみ問題の実態知って関心を【岡山】 清掃活動に参加したのは、操南中学校の生徒や地域のボランティアなど約80人です。 学校近くの用水路で浮いているごみや漂着しているごみを次々回収していきました。 操南中学校では、地域課題のひとつであるごみ問題につ