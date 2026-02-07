中国地方はどうなる？ 気象庁によりますと、あす（８日）は、中国地方の上空約５０００メートルに氷点下３６度以下の強い寒気が流れ込み、冬型の気圧配置が強まるでしょう。 【中国・四国地方の雪 どうなる？】広島・岡山・山口・鳥取・島根・香川・愛媛・高知・徳島雪雨シミュレーション 山陰では、７日昼過ぎから８日夜遅くにかけて大気の状態が非常に不安定となり、局地的に雷雲が発達する見込みです。 ※GSM