香港国際空港と珠海金湾空港は、マカオにプレミアム・デュアルシティターミナルを開設した。「MGM香港国際空港シティターミナル」は、中国広東省と香港、マカオを結ぶマルチモーダルサービスの拠点となり、マカオのコタイ地区に位置する。セルフサービスチェックインや、香港国際空港と珠海金湾空港へのアクセスを提供する。午前9時から午後6時半まで営業している。香港国際空港へは約90分、珠海金湾空港へは約60分でアクセスが可