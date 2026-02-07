図形の中に隠れている四角形を正確に数え上げる「図形認識クイズ」！今回は、おなじみの十字に区切られた正方形の外側に、さらにもう1つの枠が重なった形です。問題：四角形は何個ある？図の中をじっくり見て、隠れている四角形（正方形と長方形）の総数を数えてみましょう。ヒント：内側の十字で区切られたエリアには、重なり合ってできる形が複数あります。そして、一番外側を大きく囲んでいる「あの形」を忘れていませんか？答