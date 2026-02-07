「阪神春季キャンプ」（７日、宜野座）ベテランの木浪聖也内野手が１軍に合流した。この日行われるシート打撃に備えて、具志川組から木浪の他に豊田、島田、ドラフト５位・能登（オイシックス）の４人が招集された。前日に藤川監督が「明日はシート打撃です。木浪、豊田、島田がこちらに来て、シート打撃をします」と説明。木浪は宜野座組に合流すると練習では軽快な動きを見せ、時折さわやかな笑みを浮かべていた。シート