きょう(2月7日)未明、熊本市で住宅の倉庫に軽乗用車が突っ込み、運転していた男性が軽いけがをしました。 記者「軽乗用車は中央線を越え、壁がトタン板の倉庫に突っ込んだということです」 警察によりますと、きょう午前1時50分ごろ、熊本市西区上代にある住宅の倉庫に、軽乗用車が突っ込みました。 軽乗用車には26歳の男性が1人で乗っていて軽いけがをしましたが、意識はあり、命に別状はないということです。 男性に飲酒や薬