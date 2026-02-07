Ｊ３福島の開幕・甲府戦（７日、ＪＩＴリサイクルインクスタジアム）のメンバーが発表され、元日本代表ＦＷカズこと三浦知良（５８）が先発入りした。予定通り出場とすれば、横浜ＦＣ時代の２１年３月１０日の浦和戦以来、１７９５日ぶりのＪリーグ公式戦出場。Ｊリーグ公式戦の最年長出場記録も５８歳３４６日に更新となる。カズは開幕戦に向けて４日、「楽しみ。ここまでうまく調整してきましたけど、（出場）はちょっとまだ