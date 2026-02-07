早く帰ってよいと言われても、長くいる人が評価される空気があると動きづらいですよね。労働基準法の観点では、会社が残業をさせるには手続きが必要で、時間外労働には上限規制もあります。長く働くほど得をする評価を放置すると、サービス残業や過重労働を招きやすく、会社にも従業員にもリスクになります。 労働時間には原則があり、残業は勝手に増やせない 労働時間は原則として1日8時間、週40時間が基本です。