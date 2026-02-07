「2025 MAMA AWARDS ベストパフォーマンス」 昨年12月に"結成6周年"を迎え、東京・大阪でのドームツアー「JO1DER SHOW 2026 'EIEN 永縁'」の4月開催を発表するなど、7年目の活動にも大きな期待が寄せられているJO1。デビュー5周年のメモリアルイヤーとなった2025年は、ワールドツアーに東京ドーム単独公演、野外単独ライブ...と、初開催のイベントが続き、まさにアニバーサリーに相応しい飛躍の1年に。1月30日からは初の東京