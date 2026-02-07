2月8日投開票の衆議院選挙。候補者は支持拡大を目指し、街頭などで最後の訴えを行っています。今回の衆議院選挙では、東海3県の25の選挙区では102人が立候補しています。選挙戦最終日となった7日、候補者たちは街中を練り歩いたり、買い物客で賑わう商店街や駅前で街頭演説をしたりして、更なる支持拡大を訴えています。消費税減税などの「物価高対策」や「外国人政策」などを争点に注目される今回の選挙。8日の投票は一部